Информацию о повышении тарифов в ноябре Денис Шмигаль назвал манипуляцией. Однако, по словам премьер-министра, фейки распространяют перед каждым отопительным сезоном.

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В двух областях не включили отопление

Денис Шмигаль заявил, что в Украине хорошая статистика подключений к теплоснабжению на начало ноября. В частности, отоплением обеспечены:

97% домов;

96% детских садов;

95% школ.

В общей сложности к теплоснабжению подключили 99% жилищного фонда в 22 областях Украины. Однако в Одесской и Херсонской областях эти показатели значительно ниже. Причиной этого является то, что из-за теплой погоды в октябре местные власти решили не включать отопление.

В этих регионах (в Одесской и Херсонской областях – 24 канала) довольно долго было тепло, а потому местные руководители не включали батареи. Сейчас у них задача до конца недели запустить весь процесс,

– заявил Шмигаль.

Премьер-министр поручил правительству проконтролировать ситуацию с теплоснабжением в этих двух областях.

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