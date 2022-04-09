Об угрозе объявили около 21.25.

Важно Сожжение тел в крематориях в Мариуполе, новый обмен пленными: основное за 45 день войны

Где раздаются сирены

  • Житомирщина,
  • Винницкая область,
  • Киев,
  • Киевщина,
  • Черкасская область,
  • Полтавщина,
  • Кировоградщина,
  • Днепропетровщина,
  • Запорожье,
  • Луганщина,
  • Тернопольщина,
  • Ивано-Франковская область,
  • Одесщина,
  • Николаевщина.

Также тревога была и в Ровненской, Волынской и Хмельницкой областях, но уже объявили отбой.

Как действовать

Когда раздаются сирены, следует немедленно спуститься в укрытие. Там нужно находиться до сигнала об отбое. О нем объявят на официальных ресурсах или можно дождаться, когда снова прозвучит сирена.

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