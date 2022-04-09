Об угрозе объявили около 21.25.
Важно Сожжение тел в крематориях в Мариуполе, новый обмен пленными: основное за 45 день войны
Где раздаются сирены
- Житомирщина,
- Винницкая область,
- Киев,
- Киевщина,
- Черкасская область,
- Полтавщина,
- Кировоградщина,
- Днепропетровщина,
- Запорожье,
- Луганщина,
- Тернопольщина,
- Ивано-Франковская область,
- Одесщина,
- Николаевщина.
Также тревога была и в Ровненской, Волынской и Хмельницкой областях, но уже объявили отбой.
Как действовать
Когда раздаются сирены, следует немедленно спуститься в укрытие. Там нужно находиться до сигнала об отбое. О нем объявят на официальных ресурсах или можно дождаться, когда снова прозвучит сирена.
Может заинтересовать – Глава Полтавской ОВ об атаке на Миргород: