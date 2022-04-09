Об угрозе объявили около 21.25.

Важно Сожжение тел в крематориях в Мариуполе, новый обмен пленными: основное за 45 день войны

Где раздаются сирены

Житомирщина,

Винницкая область,

Киев,

Киевщина,

Черкасская область,

Полтавщина,

Кировоградщина,

Днепропетровщина,

Запорожье,

Луганщина,

Тернопольщина,

Ивано-Франковская область,

Одесщина,

Николаевщина.

Также тревога была и в Ровненской, Волынской и Хмельницкой областях, но уже объявили отбой.

Как действовать

Когда раздаются сирены, следует немедленно спуститься в укрытие. Там нужно находиться до сигнала об отбое. О нем объявят на официальных ресурсах или можно дождаться, когда снова прозвучит сирена.