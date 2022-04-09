Про загрозу оголосили близько 21:25.
Важливо Спалення тіл у крематоріях у Маріуполі, новий обмін полоненими: основне за 45 день війни
Де лунають сирени
- Житомирщина,
- Вінниччина,
- Київ,
- Київщина,
- Черкащина,
- Полтавщина,
- Кіровоградщина,
- Дніпропетровщина,
- Запоріжжя,
- Луганщина,
- Тернопільщина,
- Івано-Франківщина,
- Одещина,
- Миколаївщина.
Також тривога була й на Рівненщині, Волині та Хмельниччині, але вже оголосили відбій.
Як діяти
Коли лунають сирени, слід негайно спуститись в укриття. Там потрібно перебувати до сигналу про відбій. Про нього оголосять на офіційних ресурсах або ж можна дочекатись, коли знову пролунає сирена.
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