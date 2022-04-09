Про загрозу оголосили близько 21:25.

Важливо Спалення тіл у крематоріях у Маріуполі, новий обмін полоненими: основне за 45 день війни

Де лунають сирени

  • Житомирщина,
  • Вінниччина,
  • Київ,
  • Київщина,
  • Черкащина,
  • Полтавщина,
  • Кіровоградщина,
  • Дніпропетровщина,
  • Запоріжжя,
  • Луганщина,
  • Тернопільщина,
  • Івано-Франківщина,
  • Одещина,
  • Миколаївщина.

Також тривога була й на Рівненщині, Волині та Хмельниччині, але вже оголосили відбій.

Як діяти

Коли лунають сирени, слід негайно спуститись в укриття. Там потрібно перебувати до сигналу про відбій. Про нього оголосять на офіційних ресурсах або ж можна дочекатись, коли знову пролунає сирена.

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