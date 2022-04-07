Отметим, что это не учебная тревога. Существует угроза воздушного удара, перейдите в безопасное место и будьте осторожны.

По теме Почти 19 тысяч оккупантов ликвидировали, Запад хочет вооружить Украину: основное за 43 день войны

В каких регионах предупреждают об опасности

  • Киевская область,
  • Черниговская область,
  • Харьковская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Луганская область,
  • Тернопольская область,
  • Львовская область,
  • Волынская область,
  • Ровненская область,
  • Хмельницкая область.
  • Житомирская область.

К теме – власти призвали жителей трех областей эвакуироваться: смотрите видео