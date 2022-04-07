Отметим, что это не учебная тревога. Существует угроза воздушного удара, перейдите в безопасное место и будьте осторожны.
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В каких регионах предупреждают об опасности
- Киевская область,
- Черниговская область,
- Харьковская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Луганская область,
- Тернопольская область,
- Львовская область,
- Волынская область,
- Ровненская область,
- Хмельницкая область.
- Житомирская область.
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