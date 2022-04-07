Наголосимо, що це не навчальна тривога. Є загроза повітряного удару, тож перейдіть в безпечне місце та будьте обережними.

До теми Майже 19 тисяч окупантів ліквідували, Захід хоче озброїти Україну: основне за 43 день війни

У яких регіонах попереджають про небезпеку

  • Київська область,
  • Чернігівська область,
  • Харківська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Донецька область,
  • Луганська область,
  • Тернопільська область,
  • Львівська область,
  • Волинська область,
  • Рівненська область,
  • Хмельницька область.
  • Житомирська область.

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