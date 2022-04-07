Наголосимо, що це не навчальна тривога. Є загроза повітряного удару, тож перейдіть в безпечне місце та будьте обережними.
До теми Майже 19 тисяч окупантів ліквідували, Захід хоче озброїти Україну: основне за 43 день війни
У яких регіонах попереджають про небезпеку
- Київська область,
- Чернігівська область,
- Харківська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Луганська область,
- Тернопільська область,
- Львівська область,
- Волинська область,
- Рівненська область,
- Хмельницька область.
- Житомирська область.
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