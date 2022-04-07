Наголосимо, що це не навчальна тривога. Є загроза повітряного удару, тож перейдіть в безпечне місце та будьте обережними.

До теми Майже 19 тисяч окупантів ліквідували, Захід хоче озброїти Україну: основне за 43 день війни

У яких регіонах попереджають про небезпеку

Київська область,

Чернігівська область,

Харківська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Луганська область,

Тернопільська область,

Львівська область,

Волинська область,

Рівненська область,

Хмельницька область.

Житомирська область.

До теми – влада закликала мешканців трьох областей евакуюватися: дивіться відео