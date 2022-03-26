В большинстве областей сирены начали раздаваться около 13:15. Людям нужно немедленно идти в укрытие.

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Где объявили тревогу

Житомирская область,

Винницкая,

Киевская,

Черкасская,

Кировоградская,

Полтавская,

Сумская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская.

Людям необходимо оставаться в укрытии, пока не прозвучит сигнал отбоя. О нем скажут на официальных ресурсах или можно дождаться второго звука сирены.