В большинстве областей сирены начали раздаваться около 13:15. Людям нужно немедленно идти в укрытие.
Важно На карте Украины появилась новая горячая точка, – Арестович о сопротивлении Славутича
Где объявили тревогу
- Житомирская область,
- Винницкая,
- Киевская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская.
Людям необходимо оставаться в укрытии, пока не прозвучит сигнал отбоя. О нем скажут на официальных ресурсах или можно дождаться второго звука сирены.