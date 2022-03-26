В большинстве областей сирены начали раздаваться около 13:15. Людям нужно немедленно идти в укрытие.

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Где объявили тревогу

  • Житомирская область,
  • Винницкая,
  • Киевская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Луганская.

Людям необходимо оставаться в укрытии, пока не прозвучит сигнал отбоя. О нем скажут на официальных ресурсах или можно дождаться второго звука сирены.