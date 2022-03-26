У більшості областей сирени почали лунати близько 13:15. Людям треба негайно йти в укриття.

Важливо На карті України з'явилася нова гаряча точка, – Арестович про опір Славутича

Де оголосили тривогу

Житомирська область,

Вінницька,

Київська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Полтавська,

Сумська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Харківська,

Донецька,

Луганська.

Людям необхідно залишатись в укритті, поки не прозвучить сигнал відбою. Про нього скажуть на офіційних ресурсах або дочекайтесь другого звуку сирени.