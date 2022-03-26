У більшості областей сирени почали лунати близько 13:15. Людям треба негайно йти в укриття.

Важливо На карті України з'явилася нова гаряча точка, – Арестович про опір Славутича

Де оголосили тривогу

  • Житомирська область,
  • Вінницька,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська.

Людям необхідно залишатись в укритті, поки не прозвучить сигнал відбою. Про нього скажуть на офіційних ресурсах або дочекайтесь другого звуку сирени.