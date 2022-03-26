У більшості областей сирени почали лунати близько 13:15. Людям треба негайно йти в укриття.
Важливо На карті України з'явилася нова гаряча точка, – Арестович про опір Славутича
Де оголосили тривогу
- Житомирська область,
- Вінницька,
- Київська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Сумська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська.
Людям необхідно залишатись в укритті, поки не прозвучить сигнал відбою. Про нього скажуть на офіційних ресурсах або дочекайтесь другого звуку сирени.