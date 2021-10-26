На страницах публикации он полностью описывает жизнь президента страны-агрессора, вспоминая громкие убийства и оккупацию Крыма в 2014 году. Материал получил название "Путинская Россия – взлет диктатора".

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"В этой познавательной и откровенной биографии путь Путина характеризуется изменчивой лояльностью, жестоким обращением с недоброжелателями и незаконными финансовыми сделками", – написано в аннотации.

Несмотря на все это, Путин сохранил общественную поддержку и огромное значение в российском обществе из-за того, что постоянно усиливает контроль над СМИ и жестко затыкает рот критикам,

– продолжил Дэррил Каннингем.

Каннингем рассказал биографию Путина

Британец рассказал, что Путин вырос, идеализируя КГБ, и пошел туда на работу в юном возрасте. По словам автора, скорость, с которой он продвигался по политической карьерной лестнице, была отражением потребности спецслужб в укреплении контроля над политической системой России после распада СССР.

С тех пор, как Борис Ельцин назначил Путина президентом в 2000 году, тот оккупировал Крым, откатил демократические реформы и ведет роскошный образ жизни, поддерживая при этом культ личности,

– добавил писатель.

В Великобритании выпустили комикс о Путине / Автор Дэррил Каннингем