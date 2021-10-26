На сторінках публікації він повністю описує життя президента країни-агресора, згадуючи гучні вбивства та окупацію Криму в 2014 році. Матеріал отримав назву "Путінська Росія – зліт диктатора".

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"У цій пізнавальній і відвертій біографії шлях Путіна характеризується мінливою лояльністю, жорстоким поводженням з недоброзичливцями і незаконними фінансовими оборудками", – написано в анотації.

Незважаючи на все це, Путін зберіг суспільну підтримку та величезне значення у російському суспільстві через те, що постійно посилює контроль над ЗМІ й жорстко затикає рот критикам,

– продовжив Дерріл Каннінгем.

Каннінгем розповів біографію Путіна

Британець розповів, що Путін виріс, ідеалізуючи КДБ, і пішов туди на роботу в юному віці. За словами автора, швидкість, з якою він просувався політичною кар'єрною драбиною, була відображенням потреби спецслужб у зміцненні контролю над політичною системою Росії після розпаду СРСР.

З тих пір, як Борис Єльцин призначив Путіна президентом у 2 000 році, той окупував Крим, відкотив демократичні реформи та веде розкішний спосіб життя, підтримуючи при цьому культ особистості,

– додав письменник.

У Великій Британії випустили комікс про Путіна / Автор Дерріл Каннінгем