О деталях удара 24 Канала рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что по состоянию на сейчас 16 человек находится в больнице.

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Пострадавшие рассказали об ударе россиян по Харькову

По словам корреспондента, большинство людей просто шли по центру города и получили ранения стеклом. Часть жителей Хароква находились в Центре предоставления административных услуг. Это здание также пострадало в результате удара. Среди раненых есть работники ЦНАП, который сейчас приостановил свою работу.