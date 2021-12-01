По данным патрульной полиции, на 10 улицах столицы ограничено движение. В то же время в правительственном квартале большое количество правоохранителей, однако митингующих немного.

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Усилена охрана Верховной Рады

Больше всего силовиков размещены возле здания Верховной Рады, где президент Владимир Зеленский сегодня обратится с посланием к нардепам. Митингующих немного. У здания парламента начинают установку сцены для протеста ФЛП.

Кроме Верховной Рады, усиленно охраняют Мариинский парк и станции метро. Также правоохранители окружили Майдан Независимости.



Правоохранители возле парламента / Фото Валентины Полищук / 24 канал



Митингующие под Верховной Радой / Фото Валентины Полищук / 24 канал



Спецтехника в Киеве для усиленной охраны / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Какие улицы перекрыты

Из-за усиленной охраны города, на 10 улицах ограничили проезд, а именно:

улица Крещатик;

улица Михайловская;

улица Шелковичная;

улица Лютеранская;

улица Круглоуниверситетская;

улица Архитектора Городецкого;

улица Заньковецкой;

улица Садовая;

улица Институтская;

улица Липская.



Перекрытие улиц Киева / Карта патрульной полиции

Митингующих стало больше

Ближе к началу заседания Верховной Рады митингующих на улице стало значительно больше, а установку сцены завершили.

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В МВД заявили, что в случае перемещения колонны митингующих по городу, правоохранители будут их сопровождать. К охране столицы привлекли кинологов, гвардейцев и взрывотехников.

Также в Министерстве внутренних дел призвали быть осторожными журналистов, которые освещают события в Киеве и добавили, что правоохранители будут действовать исключительно в рамках действующего законодательства.

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