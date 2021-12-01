По данным патрульной полиции, на 10 улицах столицы ограничено движение. В то же время в правительственном квартале большое количество правоохранителей, однако митингующих немного.
Обратите внимание Вероятный "госпереворот": Монастырский обратился к украинцам перед 1 декабря
Усилена охрана Верховной Рады
Больше всего силовиков размещены возле здания Верховной Рады, где президент Владимир Зеленский сегодня обратится с посланием к нардепам. Митингующих немного. У здания парламента начинают установку сцены для протеста ФЛП.
Кроме Верховной Рады, усиленно охраняют Мариинский парк и станции метро. Также правоохранители окружили Майдан Независимости.
Правоохранители возле парламента / Фото Валентины Полищук / 24 канал
Митингующие под Верховной Радой / Фото Валентины Полищук / 24 канал
Спецтехника в Киеве для усиленной охраны / Фото Валентины Полищук / 24 канал
Какие улицы перекрыты
Из-за усиленной охраны города, на 10 улицах ограничили проезд, а именно:
- улица Крещатик;
- улица Михайловская;
- улица Шелковичная;
- улица Лютеранская;
- улица Круглоуниверситетская;
- улица Архитектора Городецкого;
- улица Заньковецкой;
- улица Садовая;
- улица Институтская;
- улица Липская.
Перекрытие улиц Киева / Карта патрульной полиции
Митингующих стало больше
Ближе к началу заседания Верховной Рады митингующих на улице стало значительно больше, а установку сцены завершили.
Митинг у Верховной Рады: смотрите видео
В МВД заявили, что в случае перемещения колонны митингующих по городу, правоохранители будут их сопровождать. К охране столицы привлекли кинологов, гвардейцев и взрывотехников.
Также в Министерстве внутренних дел призвали быть осторожными журналистов, которые освещают события в Киеве и добавили, что правоохранители будут действовать исключительно в рамках действующего законодательства.
Что известно о "госперевороте"
- 26 ноября во время пресс-марафона в честь экватора своей каденции президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовили государственный переворот, к которому мог бы быть причастен олигарх Ринат Ахметов. Это якобы запланировали на 1 – 2 декабря.
- Сам олигарх назвал эту информацию ложной.
- Вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, что 1 декабря якобы планируются массовые акции. Мол, будут "подвозить" людей в Киев. А жителям регионов предлагают по 1 000 гривен за участие в "госперевороте".