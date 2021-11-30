Монастырский попросил всех соблюдать правопорядок, а также – руководствоваться чувством гражданской ответственности.

К теме "Госпереворот": Арахамия заявил, что 1 декабря "все будут блокировать"

Министр заявил, что участвовал в двух Майданах, поэтому для него право на волеизъявление и свободу мирного собрания имеют высокую ценность.

Обращаюсь к тем, кто собирается принять участие в массовых акциях 1 декабря! Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности,

– подчеркнул чиновник.

Он призвал не сомневаться, что правоохранители тоже уважают выявление гражданской позиции, но и ждут уважения к себе.

Откуда взялась информация о "госперевороте"

О вероятной подготовке государственного переворота в Украине заявил президент Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона 26 ноября.

По его словам, в это якобы пытаются втянуть Рината Ахметова. Поэтому Зеленский позвал олигарха на Банковую, чтобы показать записи разговоров о перевороте.

Сам Ахметов назвал такую информацию "сплошной ложью".

Однако издание Buzzfeed сообщило, что попытку государственного переворота якобы действительно готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в оккупированном Крыму.

Вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, что 1 декабря якобы планируются массовые акции. Мол, будут "подвозить" людей в Киев. А жителям регионов предлагают по 1 000 гривен за участие в "госперевороте".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что есть много заинтересованных в таких акциях лиц. Из-за этого должны заблокировать проезды и входы в парламент.

Текст поста Дениса Монастырского:

Обращаюсь к тем, кто собирается принять участие в массовых акциях 1 декабря!

Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

Я – участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть люди, которые прошли Майданы, а еще больше тех, кто принимал участие в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил.

Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоят на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и так же ожидают уважения к себе. Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций.

Украина у нас одна! И наш с вами долг – ее защищать. Как на фронте, так и в тылу. Будем достойны этой ответственной и высокой миссии.