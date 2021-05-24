Наши корреспонденты решили поинтересоваться у украинцев, выбрасывают ли они продукты? А также: как они планируют свой рацион, чтобы такого не происходило?

Интересно Где дешевле жить в Чехии или в Украине – инфографика

Оказывается, примерно 30% продуктов мы выбрасываем в мусорное ведро. Исследователи подсчитали, что средняя американская семья выбрасывает еды на 1 600 долларов в год.

У нас эти цифры будут все же ниже, но все равно далеки от нуля. Так, по данным ООН, мы выбрасываем в год до 76 килограммов пищи.

В общем, мы искали ответы на актуальный вопрос в разных городах Украины: Покровске, Тернополе, Виннице, Кропивницком и Киеве.

Что говорят украинцы по этому поводу: смотрите видео результатов опроса