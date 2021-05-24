Наші кореспонденти вирішили поцікавитись в українців, чи викидають вони продукти? А також, як вони планують свій раціон, аби такого не відбувалось?

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Виявляється, приблизно 30% продуктів ми викидаємо у відро для сміття. Дослідники підрахували, що середня американська сім'я викидає їжі на 1 600 доларів у рік.

У нас ці цифри будуть все ж нижчі, але все одно далекі від нуля. Тож, за даними ООН, ми викидаємо в рік до 76 кілограмів їжі.

Загалом, ми шукали відповіді на актуальне запитання у різних містах України: Покровську, Тернополі, Вінниці, Кропивницькому та Києві.

Що кажуть українці з цього приводу: дивіться відео результатів опитування