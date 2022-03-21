Резников выразил благодарность министру обороны Британии
Об этом глава Министерства обороны Украины написал на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что Украина 25 дней борется с российскими военными преступниками.
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Резников заявил, что с момента вторжения украинские военные уничтожили около 1500 БТР и 500 танков российских террористов.
Часть из них была уничтожена благодаря гуманитарной помощи от Великобритании,
– написал украинский министр.
За это Резников выразил благодарность министру обороны Британии Бену Уоллесу.
"И я лично благодарю большого друга Украины – министра обороны Британии Бена Уоллеса за смелость и дух Британии, которые контрастируют с некоторыми другими партнерами", – написал глава Минобороны Украины.
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