Резніков висловив подяку міністру оборони Британії

Про це очільник Міністерства оборони України написав на своїй сторінці у фейсбук. Він зазначив, що Україна 25 днів бореться з російськими військовими злочинцями.

До речі Британія висловила протест військовому аташе Росії через війну в Україні

Резніков зазначив, що з моменту вторгнення українські військові знищили майже 1500 БТР та 500 танків російських терористів.

Частина з них була знищена завдяки гуманітарній допомозі від Великої Британії,

– написав український міністр.

Резніков висловив подяку міністру оборони Британії Бену Воллесу.

"І я особисто дякую великому другу України – міністру оборони Британії Бену Воллесу за сміливість і дух Британії, що контрастують з деякими іншими партнерами", – написав глава Міноборони України.

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