Резніков висловив подяку міністру оборони Британії
Про це очільник Міністерства оборони України написав на своїй сторінці у фейсбук. Він зазначив, що Україна 25 днів бореться з російськими військовими злочинцями.
До речі Британія висловила протест військовому аташе Росії через війну в Україні
Резніков зазначив, що з моменту вторгнення українські військові знищили майже 1500 БТР та 500 танків російських терористів.
Частина з них була знищена завдяки гуманітарній допомозі від Великої Британії,
– написав український міністр.
Резніков висловив подяку міністру оборони Британії Бену Воллесу.
"І я особисто дякую великому другу України – міністру оборони Британії Бену Воллесу за сміливість і дух Британії, що контрастують з деякими іншими партнерами", – написав глава Міноборони України.
Варте уваги – Путін панічно боїться революції у Москві, – прем'єр Великої Британії Джонсон: дивіться відео