Много шумите, – посол Украины в Минске поставил на место пропагандистку

К послу Украины в Минске Игорю Кизиме с вопросами о шпионаже подошла корреспондентка белорусского госканала. Дипломат назвал ее пропагандисткой.

Журналистка из государственного канала "Беларусь-1" спрашивала посла о беспилотнике, который белорусские военные принудительно посадили.

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Кизим назвал белорусскую журналистку пропагандисткой

Корреспондента подошла к Кизиму с просьбой прокомментировать инцидент. Это произошло, когда его вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси, чтобы вручить ноту протеста.

"Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала и стала настойчиво спрашивать, не шпионство ли это", – рассказал посол.

Кизим отказался комментировать фейк белорусской пропаганды и подчеркнул, что не считает корреспондентку "Беларусь-1" журналисткой.

Трудно (вас – 24 канал) назвать корреспондентом. Вы пропагандист, мне кажется, не больше. Шумите потому что много,

– сказал он.

В общем, инцидент с якобы "украинским беспилотником" Кизим считает спланированной провокацией. Ведь журналистка заранее знала вопросы, о которых он говорил с белорусскими коллегами.

Дипломат заверил, что 24 января Украина не использовала беспилотников на границе с Беларусью.

Кизим назвал белорусскую журналистку пропагандисткой: смотрите видео

Белорусская пропаганда распространила фейк: коротко

На белорусском телевидении продемонстрировали сюжет о якобы украинском беспилотнике, пересекшем воздушное пространство Беларуси. Целью назвали проведение нелегальной разведки над полигоном под Брестом.

Режим Александра Лукашенко цинично обвинил украинскую сторону в "эскалации".

В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины такие заявления назвали очередной провокацией.

Отрывок из поста Игоря Кизима:

Меня вызвали в МИД для того, чтобы вручить мне ноту протеста о якобы нарушении границы беспилотником, запущенным с украинской территории.

Не успел ли я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала БТ 1 (позже я узнал, что зовут ее Ксения) и стала настойчиво спрашивать, это ли "не шпионаж"? То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с белорусскими коллегами, само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству. Поэтому я считаю это заранее спланированной провокацией.