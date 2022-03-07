Много украинцев стоят в очередях в Польшу, пока границы в Венгрию и Словакию почти свободны

Большая часть украинцев решила пересечь именно границу с Польшей, чтобы попасть в Европу. Поэтому там огромные очереди, пока другие границы пустуют.

ГПСУ рассказала о ситуации на границе за сутки 6 марта. Там призвали людей выбирать для пересечения другие границы, а не только-польскую.

Обратите внимание За прошлые сутки в Украину вернулись 13 тысяч украинцев и приехали более 3 тысяч иностранцев

В ЕС можно попасть не только через украинско-польскую границу! На границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также Молдовой пункты пропуска почти пусты или загружены минимально,

– говорится в сообщении.

К слову, за прошедшие сутки из Украины выезжали более 117 тысяч человек. Из них – 84 тысячи человек пересекали именно польскую границу.

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