В оккупированном Севастополе взорвалась жилая многоэтажка: есть жертвы, взрыв газа –исключают

В оккупированном Севастополе в ночь на 24 марта взорвался жилой дом. Есть жертвы и пострадавшие.

Об этом заявил губернатор-оккупант Севастополя Михаил Розвожаев.

Что известно о взрыве многоэтажки в Севастополе?

Взрыв прогремел на Корчагина, 14. От взрывной волны также пострадал дом 20.

Из-за взрыва произошел частичный обвал стены в одной из квартир на 1 этаже и частичный обвал внутренних перекрытий и конструкций с 1 по 3 этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах.

Из обоих домов эвакуировали жителей.

Сейчас обнаружено 2 погибших. Пострадало еще 12 человек.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Но местные власти заявили, что взрыв бытового газа полностью исключено.

Сейчас абсолютно однозначно исключен взрыв бытового газа, это подтвердили все специалисты, которые обследовали место. Точная причина продолжает выясняться. После обследования криминалистами и взрывотехниками версия будет выдвинута правоохранителями,

– заявил Розвожаев.

