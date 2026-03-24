Про це заявив губернатор-окупант Севастополя Михайло Розвожаєв.

Що відомо вибух багатоповерхівки у Севастополі?

Вибух пролунав на Корчагіна, 14. Від вибухової хвилі також постраждав будинок 20.

Через вибух стався частковий обвал стіни в одній із квартир на 1 поверсі та частковий обвал внутрішніх перекриттів та конструкцій з 1 по 3 поверхи. У сусідньому будинку сталося загоряння квартир у двох під'їздах.

З обох будинків евакуювали мешканців.

Наразі виявлено 2 загиблих. Постраждало ще 12 особи.

Що стало причиною вибухи, наразі невідомо. Але місцева влада заявила, що вибух побутового газу повністю виключено.

Наразі абсолютно однозначно виключено вибух побутового газу, це підтвердили всі фахівці, які обстежили місце. Точна причина продовжує з'ясовуватися. Після обстеження криміналістами та вибухотехніками версія буде висунута правоохоронцями,

– заявив Розвожаєв.

