Ротонда в Алушті, побудована в 1951 році, була визнана об'єктом культурної спадщини регіонального значення. Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".
Що відомо про знесення пам'ятки в Алушті?
Спершу росіяни обіцяли відреставрувати символ міста, виділивши на це 10 мільйонів рублів. Ремонт ротонди розпочали в середині лютого та планували завершити до 31 травня.
Також окупанти хотіли ще повернути надпис "Громадяни СРСР мають право на відпочинок", який за незалежності України був змінений на "Алушта – курорт".
Ротонда до її знесення / Фото телеграм-канал NEXTA Life
Але росіяни 19 березня вирішили, що буде легше просто її знести.
Сьогодні раптово приїхав екскаватор і почав трощити об'єкт культурної спадщини,
– йдеться в повідомленні.
Окупаційна влада Алушти заявляє, що споруду зносять через "аварійний стан". Однак обіцяють відтворити проєкт за історичними кресленнями.
Як окупанти знесли символ Алушти: дивіться відео / відео з фейсбуку Мурової Анастасії
Що відомо про життя на окупованих територіях?
Жителі окупованого лівобережжя Херсонської області залишаються в умовах дедалі глибшої ізоляції та небезпеки. За словами журналіста Сергія Нікітенка, виїхати звідти можна лише складним маршрутом через тимчасово окупований Крим і територію Росії. Тоді як у багатьох містах життя фактично зупинилося – населені пункти спорожніли, а подекуди вже майже три роки немає стабільного електропостачання та зв'язку.
На тимчасово окупованій Луганській області російські окупаційні структури посилили контроль за місцевими жителями, які отримують міжнародні посилки. Працівників пошти змушують передавати персональні дані отримувачів: зокрема прізвища, адреси та контакти. Причому особливу увагу приділяють відправленням із країн Європи, які потрапляють у регіон через російські логістичні хаби.
В анексованому Криму російська окупаційна влада розгорнула кампанію проти "неросійських" вивісок, змушуючи бізнес переходити виключно на кирилицю під приводом нового мовного законодавства. Як повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, підприємці, не маючи змоги повністю змінювати вивіски, почали просто знімати окремі "небажані" літери.