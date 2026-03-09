На Луганщині окупанти змушують працівників пошти передавати дані про людей, яким надходять посилки з-за кордону. Про це повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка".

Дивіться також В окупованому Луганську комуністи роздавали "сталінтинки" й "ленінтинки"

У Луганську від співробітників пошти вимагають фіксувати прізвища, адреси та контакти отримувачів міжнародних відправлень і передавати ці списки окупаційним правоохоронним органам.

Особливу увагу приділяють посилкам із країн Європи, доставка яких відбувається сірими шляхами через російські міста, такі як Ростов, Бєлгород та інші хаби. Там посилку спочатку приймає російський оператор, а вже потім вона потрапляє в Луганськ як внутрішнє відправлення Росії.

В анексованому Криму окупанти почали масово знімати "не російські" літери з вивісок, прикриваючи це новим законом про захист російської мови. За повідомленням Асоціації реінтеграції Криму (ARC), підприємці змушені або витрачатися на нові вивіски кирилицею, або просто віддирати окремі літери. Особливо курйозний вигляд має боротьба з латинськими буквами, які в Росії стали символами агресії проти України, як-от Z, O, V.

Окупанти позбавляють людей медичної та гуманітарної допомоги, якщо ті не мають російського паспорта. За даними "АТЕШ", на Луганщині мешканці не можуть навіть спекти хліб через проблеми з електрикою та водопостачанням, а на окупованих територіях Півдня України людям відмовляють у лікуванні, навіть у термінових випадках.