На Луганщине оккупанты заставляют работников почты передавать данные о людях, которым поступают посылки из-за рубежа. Об этом сообщают активисты движения "Желтая Лента".

В Луганске от сотрудников почты требуют фиксировать фамилии, адреса и контакты получателей международных отправлений и передавать эти списки оккупационным правоохранительным органам.

Особое внимание уделяют посылкам из стран Европы, доставка которых происходит серыми путями через российские города, такие как Ростов, Белгород и другие хабы. Там посылку сначала принимает российский оператор, а уже потом она попадает в Луганск как внутреннее отправление России.

В аннексированном Крыму оккупанты начали массово снимать "не российские" буквы с вывесок, прикрывая это новым законом о защите русского языка. По сообщению Ассоциации реинтеграции Крыма (ARC), предприниматели вынуждены или тратиться на новые вывески кириллицей, или просто отдирать отдельные буквы. Особенно курьезно выглядит борьба с латинскими буквами, которые в России стали символами агрессии против Украины, например Z, O, V.

Оккупанты лишают людей медицинской и гуманитарной помощи, если те не имеют российского паспорта. По данным "АТЕШ", на Луганщине жители не могут даже испечь хлеб из-за проблем с электричеством и водоснабжением, а на оккупированных территориях Юга Украины людям отказывают в лечении, даже в срочных случаях.