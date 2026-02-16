Об этом говорится на сайте Коммунистической партии Российской Федерации.
Что такое "сталинтинки" и "ленинтинки"?
В оккупированном Луганске на День Святого Валентина раздавали открытки с изображением диктаторов СССР – "сталинтинки" и "ленинтинки".
Уже в течение 10 лет в этот день луганские коммунисты и комсомольцы проводят альтернативную акцию по раздаче "сталинтинок" – красных сердечек с изображением советских вождей и призывом чтить советские и православные праздники,
– написали в КПРФ.
Кроме "сталинтинок" и "ленинтинок", представители коммунистической партии раздают жителям также "климентинки", "дзержинтинки" и "брежневтинки". Коммунисты утверждают, что жители Луганска относятся к этим "листовкам" как к сувенирам: водители якобы прикрепляют их на лобовые стекла автомобилей, домохозяйки – на холодильники, а солдаты оккупационной армии – держат в карманах.
Какова ситуация на оккупированных территориях?
Россия на оккупированных территориях целенаправленно влияет на украинских детей, используя мягкие формы привлечения через досуг, образование и среду. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, это системная работа на постепенное изменение идентичности, где лагеря и поездки создают эмоциональную связь и формируют восприятие российских нарративов.
Программы для детей финансируются на государственном уровне, а оккупированные территории стали площадкой для социальных экспериментов. Цель – воспитать будущих солдат и лояльных граждан, что делает эти действия опасными для Украины на многие поколения.
Кроме этого западные журналисты в сюжетах о Мариуполе часто показывают относительно "нормальную" жизнь, но опускают ключевые детали – разрушения жилья, принудительную депортацию жителей и масштабы погибших.