Об этом говорится на сайте Коммунистической партии Российской Федерации.

Читайте также Работа закончилась: в России массово исчезают вакансии и режут зарплаты

Что такое "сталинтинки" и "ленинтинки"?

В оккупированном Луганске на День Святого Валентина раздавали открытки с изображением диктаторов СССР – "сталинтинки" и "ленинтинки".

Уже в течение 10 лет в этот день луганские коммунисты и комсомольцы проводят альтернативную акцию по раздаче "сталинтинок" – красных сердечек с изображением советских вождей и призывом чтить советские и православные праздники,

– написали в КПРФ.

Кроме "сталинтинок" и "ленинтинок", представители коммунистической партии раздают жителям также "климентинки", "дзержинтинки" и "брежневтинки". Коммунисты утверждают, что жители Луганска относятся к этим "листовкам" как к сувенирам: водители якобы прикрепляют их на лобовые стекла автомобилей, домохозяйки – на холодильники, а солдаты оккупационной армии – держат в карманах.

Как коммунисты раздавали "сталинтинки и ленинтинки" – смотрите в галерее

Какова ситуация на оккупированных территориях?