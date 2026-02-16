Про це йдеться на сайті Комуністичної партії Російської Федерації.

Що таке "сталінтинки" й "ленінтинки"?

В окупованому Луганську на День Святого Валентина роздавали листівки із зображенням диктаторів СРСР – "сталінтинки" й "ленінтинки".

Уже протягом 10 років у цей день луганські комуністи та комсомольці проводять альтернативну акцію з роздачі "сталінтинок" – червоних сердечок із зображенням радянських вождів і закликом шанувати радянські та православні свята,

– написали в КПРФ.

Окрім "сталінтинок" і "ленінтинок", представники комуністичної партії роздають мешканцям також "климентинки", "дзержинтинки" та "брежнєвтинки". Комуністи стверджують, що жителі Луганська ставляться до цих "листівок" як до сувенірів: водії нібито прикріплюють їх на лобові скла автомобілів, домогосподарки – на холодильники, а солдати окупаційної армії – тримають у кишенях.

Як комуністи роздавали "сталінтинки й ленінтинки" – дивіться в галереї

Яка ситуація на окупованих територіях?