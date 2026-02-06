Іноземні медіа не висвітлили проблеми русифікації українців у Маріуполі, не зачепили тему нестачі житла після руйнування. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що є дуже багато журналістів, які отримують дозвіл від Росії на фільмування окупованих територій, але потім їхні репортажі не виходять через низку причин.

Як має Україна ставитись до репортажів про окуповані території?

Петро Андрющенко підкреслив, що, на основі матеріалу іноземних ЗМІ про Маріуполь, виникає враження, що там абсолютно нормальне життя. Проте, об'єктивно, це не так.

Однак нас ніхто не питає. Мені здається, що тут є певні проблеми з боку нашого МЗС. Ми мали б наголошувати, що такі репортажі варто погоджувати (з Україною – 24 Канал) до того, як їх публікувати. Ми мали б давати якусь додаткову інформацію, якісь коментарі щодо цього,

– сказав він.

Хоч у репортажі іноземних журналістів поза кадром звучить, що багато людей вимушено виїхали із Маріуполя, однак немає їхніх історій про це. Тобто немає якогось підтвердження того, що Росія змусила багато українців покидати власні домівки.

Керівник Центру вивчення окупації зазначив, що кількість жертв у Маріуполі може дорівнювати кількості загиблих у Газі. Про це, на жаль, не було зазначено в репортажі. Хоча ця тема є дуже резонансною, адже світ гостро розкритикував Ізраїль за такі дії, але щодо злочинів Росії, ймовірно, у таких же масштабах, згадок не було.

Вони (західні журналісти – 24 Канал) знімають саме такі репортажі для того, щоб можна було отримати доступ повторно знімати окуповані території. Бо це ексклюзив. Тому лояльність (до окупаційної влади – 24 Канал) диктується таким прагматизмом. Це не нормально,

– наголосив Андрющенко.

Він зауважив, що Україна має реагувати на це. Мовиться про те, що іноземні ЗМІ мали б отримати погодження від української влади на варіанти перетину кордону окупованих територій та як поводити себе там.

Варто додати, що Володимир Зеленський заявив, що Україна мала дані про загибель близько 20 тисяч людей у Маріуполі, однак назвати точну цифру наразі неможливо без детальних розслідувань на місці. За його словами, Росія паралельно знищувала, депортувала й брала в полон мирних мешканців, а нинішня відбудова міста може бути спробою приховати масштаби скоєних злочинів.

Яка ситуація в окупованому Маріуполі?