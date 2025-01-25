До того ж Росія взялася за відбудову міста, щоб приховати свої злочини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського.

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Росія вбила та депортувала тисячі мешканців Маріуполя

Володимир Зеленський наголосив, що точне число жертв у Маріуполі неможливо зрозуміти без відповідних робіт на місці.

У нас була інформація, що росіяни вбили приблизно 20 тисяч осіб, але я не можу так сказати конкретно,

– сказав він.

Також Росія взяла у полон тисячі людей, з яких вдалося повернути лише 4 тисячі. Окрім того, росіяни вивезли з українського півдня, зокрема, й Маріуполя близько 19,5 тисяч дітей.

"Ми знаємо, що, окрім військових, все цивільне населення, яке вийшло зі страйками, вбили або забрали за ґрати і там катували. Це сотні, або тисячі, або десятки тисяч. Крім того, що там йшли бойові дії, і дуже багато людей було поранено або загинули під завалами", – додав президент.

Російські окупанти розбили велику кількість будівель у Маріуполі. Вони дуже швидко взялися їх відновлювати.

Зеленський нагадав, як було у Чечні: Грозне – повністю відбудоване місто після війни.

"Це не для того, щоб показати "Ось дивіться", ... це не тільки маркетинг. Це передовсім, щоб заховати всіх людей. Всіх, кого вони вбили", – підсумував український президент.

Він наголосив, росіяни – це страшні люди.