Серед звільнених з російської неволі – 11 бійців "Азову", які на початку вторгнення відзначилися героїчною обороною Маріуполя, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Скільки захисників ЧАЕС досі перебувають у російському полоні

З російської неволі звільнили "азовця" Ігоря Неумивакіна

Після майже 3 років розлуки із рідними додому повертається сержант "Азову" Ігор Неумивакін з Хмельницького. Увесь цей час на нього чекали дружина і діти.

Дружина військового Інна Бондар поділилася, що про звільнення чоловіка дізналася завдяки дзвінку з Координштабу. Пригадує, що, отримавши довгоочікувану звістку, родина почала плакати і кричати. Діти були у захваті від такого новорічного подарунку.

"Поїдемо всі разом до тата, будемо його обіймати, цілувати і кричати від щастя", – сказала жінка.

За її словами, Ігор Неумивакін вступив до полку "Азов" у 2014 році, військова справа була його мрією. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у Маріуполі, де стояв на захисті "Азовсталі". Із рідними виходив на зв'язок рідко. Дітям у повідомленнях просив берегти маму, а йому відповідали, що моляться за нього.

Після того, як захисники вийшли у полон із "Азовсталі" Ірина Бондар із двома синами їздила на акції на підтримку військовополонених і безвісти зниклих.

Під час першої за понад 2 роки телефонної розмови військовий розповів жінці, що знає про те, що рідні за нього боролися. "Усе добре, дякую, люблю вас", – сказав він.