Среди освобожденных из российской неволи – 11 бойцов "Азова", которые в начале вторжения отличились героической обороной Мариуполя, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Из российской неволи освободили "азовца" Игоря Неумывакина

После почти 3 лет разлуки с родными домой возвращается сержант "Азова" Игорь Неумывакин из Хмельницкого. Все это время его ждали жена и дети.

Жена военного Инна Бондарь поделилась, что об освобождении мужа узнала благодаря звонку из Координштаба. Вспоминает, что, получив долгожданную весть, семья начала плакать и кричать. Дети были в восторге от такого новогоднего подарка.

"Поедем все вместе к папе, будем его обнимать, целовать и кричать от счастья", – сказала женщина.

По ее словам, Игорь Неумывакин вступил в полк "Азов" в 2014 году, военное дело было его мечтой. Полномасштабное вторжение мужчина встретил в Мариуполе, где стоял на защите "Азовстали". С родными выходил на связь редко. Детям в сообщениях просил беречь маму, а ему отвечали, что молятся за него.

После того, как защитники вышли в плен с "Азовстали" Ирина Бондарь с двумя сыновьями ездила на акции в поддержку военнопленных и без вести пропавших.

Во время первого за более чем 2 года телефонного разговора военный рассказал жене, что знает о том, что родные за него боролись. "Все хорошо, спасибо, люблю вас", – сказал он.