Ротонда в Алуште, построена в 1951 году, была признана объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".
Что известно о сносе памятника в Алуште?
Сначала россияне обещали отреставрировать символ города, выделив на это 10 миллионов рублей. Ремонт ротонды начали в середине февраля и планировали завершить до 31 мая.
Также оккупанты хотели еще вернуть надпись "Граждане СССР имеют право на отдых", которая при независимости Украины была изменена на "Алушта – курорт".
Ротонда до ее сноса / Фото телеграм-канал NEXTA Life
Но россияне 19 марта решили, что будет легче просто ее снести.
Сегодня внезапно приехал экскаватор и начал крушить объект культурного наследия,
– говорится в сообщении.
Оккупационные власти Алушты заявляют, что сооружение сносят из-за "аварийного состояния". Однако обещают воссоздать проект по историческим чертежам.
Что известно о жизни на оккупированных территориях?
Жители оккупированного левобережья Херсонской области остаются в условиях все более глубокой изоляции и опасности. По словам журналиста Сергея Никитенко, выехать оттуда можно только сложным маршрутом через временно оккупированный Крым и территорию России. Тогда как во многих городах жизнь фактически остановилась – населенные пункты опустели, а иногда уже почти три года нет стабильного электроснабжения и связи.
На временно оккупированной Луганской области российские оккупационные структуры усилили контроль за местными жителями, которые получают международные посылки. Работников почты заставляют передавать персональные данные получателей: в частности фамилии, адреса и контакты. Причем особое внимание уделяют отправлениям из стран Европы, которые попадают в регион через российские логистические хабы.
В аннексированном Крыму российская оккупационная власть развернула кампанию против "нерусских" вывесок, заставляя бизнес переходить исключительно на кириллицу под предлогом нового языкового законодательства. Как сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, предприниматели, не имея возможности полностью менять вывески, начали просто снимать отдельные "нежелательные" буквы.