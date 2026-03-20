Ротонда в Алуште, построена в 1951 году, была признана объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

Что известно о сносе памятника в Алуште?

Сначала россияне обещали отреставрировать символ города, выделив на это 10 миллионов рублей. Ремонт ротонды начали в середине февраля и планировали завершить до 31 мая.

Также оккупанты хотели еще вернуть надпись "Граждане СССР имеют право на отдых", которая при независимости Украины была изменена на "Алушта – курорт".

Ротонда до ее сноса / Фото телеграм-канал NEXTA Life

Но россияне 19 марта решили, что будет легче просто ее снести.

Сегодня внезапно приехал экскаватор и начал крушить объект культурного наследия,

– говорится в сообщении.

Оккупационные власти Алушты заявляют, что сооружение сносят из-за "аварийного состояния". Однако обещают воссоздать проект по историческим чертежам.

Как оккупанты снесли символ Алушты: смотрите видео / видео из фейсбука Муровой Анастасии

