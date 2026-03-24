Про це повідомляє Defence Express.

Що відомо про корабель "Иван Рогов"?

Корабель проєкту 23900 "Прибой", який має нести авіагрупу з приблизно 15 ударних і транспортно-десантних гелікоптерів, зокрема Ка-52 і Ка-29.

Будівництво ведеться на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Якщо у 2025 році фіксували лише активне формування корпусу, то станом на березень 2026-го вже помітні майже завершені польотна палуба та надбудова. Водночас носова частина корабля виглядає ще недобудованою.

За попередніми оцінками, довжина судна становитиме близько 220 метрів, а ширина – 40 метрів. У разі завершення це зробить "Іван Рогов" одним із найбільших кораблів російського флоту в Чорному морі. Однак попереду ще ключові етапи – спуск на воду та проходження ходових випробувань.

Корабель заклали у липні 2020 року, а вихід на випробування наразі планують на 2027-й.

Загалом Росія декларує намір побудувати два кораблі цього проєкту. Втім, роботи над другим поки що не стартували, адже на заводі "Залив" є лише один сухий док відповідного розміру. Орієнтовна вартість цього корабля оцінюється приблизно у 100 мільярдів рублів (1,2 мільярда доларів).



Модель корабля "Иван Рогов"

За заявленими характеристиками, судно матиме водотоннажність до 30 тисяч тонн і зможе перевозити до 900 морських піхотинців, близько 75 одиниць техніки та кілька десантних катерів, окрім уже згаданої авіагрупи в 15 вертольотів різних типів.

Ймовірно, у Кремлі розглядають цей проєкт як елемент військово-політичного престижу, тому продовжують будівництво, попри ризики, пов’язані з уразливістю Криму до ударів Сил оборони України.

На цьому тлі експерти звертають увагу, що потенційними цілями можуть бути не лише сам корабель чи сухий док, а й інфраструктура, яка забезпечує роботу оборонно-промислового комплексу на півострові – зокрема енергопостачання, від якого залежить і реалізація цього проєкту.

