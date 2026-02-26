На кораблі знищена частина капітанської рубки та повністю відсутня труба. Про це повідомили в "Кримський вітер".

Дивіться також Понад 200 капітанів під санкціями: Україна вдарила по тіньовому флоту Росії

Який вигляд має "Іван Хурс"?

Розвідники зробили знімки середнього розвідувального корабля "Іван Хурс" проєкту 18280, що стоїть у Севастополі.

На кораблі зруйнована частина капітанської рубки, повністю відсутня труба, а щогла з антенами обгорнута будівельними лісами. На кормі немає обладнання, а бакова палуба накрита маскувальною сіткою.

Пошкоджений внаслідок атаки ЗСУ "Іван Хурс" / фото "Кримський вітер"

Нагадаємо, що на світанку 24 травня 2023 року три дрони атакували розвідувальний корабель "Іван Хурс". Незважаючи на заяви російських пропагандистів про нібито відбитий напад, ймовірно, один морський дрон все ж досяг своєї цілі.

Після атаки "Іван Хурс" більше не виходив у море. Росія ховає його в бухтах, і наразі корабель повністю не боєготовий.

Що ще відомо про атаки ЗСУ по Росії?