Це, зокрема, підтверджує відео атаки надводного дрона на російський військовий корабель Чорноморського флоту. Воно з'явилося у соцмережах, повідомляє 24 Канал.

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"Іван Хурс" таки могли підбити

Так, на кадрах опублікованого кількасекундного відео видно, як один з надводних дронів стрімко наближається до лівого боку корабля. Це судно вкрай схоже на російський корабель-розвідник "Іван Хурс".

Відтак, ймовірно, атака дронами на російський корабель не була такою вже й "безуспішною", як це хотіли подати у "міністерстві війни" країни-окупантки.

Атака надводного дрона на корабель: відео

Атака на корабель-розвідник та неспівпадіння у заявах

Зазначимо, що ймовірне пошкодження російського корабля відбулося поблизу Босфору, за 40 морських миль до півночі від нього. Трапилося це на світанку 24 травня, о 05:30 за київським часом. Тоді у Росії заявили, що атакували корабель одразу три безпілотники ЗСУ.

В міноборони Росії підкреслили, що попри намагання українських військових, атака виявилася нібито безуспішною. Адже, за словами Конашенкова, "всі ворожі катери було знищено вогнем зі штатної зброї корабля". Тож корабель Чорноморського флоту нібито й надалі продовжує охороняти газопроводи "Блакитний потік" та "Турецький потік".

Російське міноборони показало нібито кадри атаки на корабель: дивіться відео

Таке ж твердження підхопили й пропагандистські російські ЗМІ. За їхніми словами, морякам "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав".

Однак голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зауважив, що росіяни плутаються у показах щодо атаки на "Іван Хурс". Адже спершу у Росії говорили про те, що судно йшло через Босфор, що навіть теоретично неможливо, адже корабель військовий. А згодом загарбники взагалі змінили траєкторію маршруту.