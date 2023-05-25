Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Пропагандистські ЗМІ зазначали, що морякам "вдалося успішно відбити атаку, а корабель пошкоджень не зазнав".

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Росіяни плутаються у показах щодо атаки на "Іван Хурс"

Так, Братчук прокоментував "атаку" на російський корабель "Іван Хурс". Він вважає, що окупанти плутаються у показах.

Спочатку терористи говорили про те, що судно йшло через Босфор, а це навіть теоретично неможливо, адже корабель військовий.

Згодом загарбники взагалі змінили траєкторію маршруту.

Це інформаційна гігієна. Треба довіряти лише нашим перевіреним ресурсам,

– наголосив Братчук.

Що цьому передувало