Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Пропагандистські ЗМІ зазначали, що морякам "вдалося успішно відбити атаку, а корабель пошкоджень не зазнав".
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Росіяни плутаються у показах щодо атаки на "Іван Хурс"
Так, Братчук прокоментував "атаку" на російський корабель "Іван Хурс". Він вважає, що окупанти плутаються у показах.
Спочатку терористи говорили про те, що судно йшло через Босфор, а це навіть теоретично неможливо, адже корабель військовий.
Згодом загарбники взагалі змінили траєкторію маршруту.
Це інформаційна гігієна. Треба довіряти лише нашим перевіреним ресурсам,
– наголосив Братчук.
Що цьому передувало
- 24 травня пропагандисти заявили, що буцімто цілих три морські безпілотники атакували корабель-розвідник "Іван Хурс".
- Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що морякам "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав".
- Згодом у мережі пропагандисти опублікували кадри буцімто атаки морських дронів. Російське міноборони також офіційно заявило про атаку.
- До цього користувачі мережі почали викладати фото та відео, на яких можна побачити дим над Кримським мостом. Їм стало тривожно через ситуацію на півострові.
- Тоді стало відомо, що Кримський міст закрили. Мовляв, у районі проводять так звані навчання. Щоправда, через кілька годин рух цим тимчасовим об'єктом все ж таки відновили.