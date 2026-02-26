На корабле уничтожена часть капитанской рубки и полностью отсутствует труба. Об этом сообщили в "Крымский ветер".

Как выглядит "Иван Хурс"?

Разведчики сделали снимки среднего разведывательного корабля "Иван Хурс" проекта 18280, стоящего в Севастополе.

На корабле разрушена часть капитанской рубки, полностью отсутствует труба, а мачта с антеннами обернута строительными лесами. На корме нет оборудования, а баковая палуба накрыта маскировочной сеткой.

Поврежденный в результате атаки ВСУ "Иван Хурс" / фото "Крымский ветер"

Напомним, что на рассвете 24 мая 2023 года три дрона атаковали разведывательный корабль "Иван Хурс". Несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы отраженном нападении, вероятно, один морской дрон все же достиг своей цели.

После атаки "Иван Хурс" больше не выходил в море. Россия прячет его в бухтах, и пока корабль полностью не боеготов.

