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      Многоэтажка с людьми обвалилась в Бразилии: ужасные фото и видео

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      Многоэтажка с людьми обвалилась в Бразилии
      Многоэтажка с людьми обвалилась в Бразилии / Twitter Vitor Magalhães

      В городе Форталеза в Бразилии 15 октября обвалился семиэтажный жилой дом. По меньшей мере двое человек погибли, еще около 8 человек спасли и доставили в больницу.

      Обвал здания произошел около 10:30 утра, передает местное издание Соггеіо Braziliense.

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      Сейчас проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.

      По словам очевидцев происшествия, из здания выбегали люди.

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      Что известно о жертвах? Уже известно о двух погибших. Еще восемь человек спасли, их доставили в больницу. Кроме этого, еще две жертвы были найдены живыми под завалами, а десять человек пропали без вести.
       

      Обвалы домов в Бразилии за последние десять лет:

      • в июле 2010 года в Сальвадоре обрушился семиэтажный дом, погибли трое людей;

      • в октябре 2010 года в центре Рио обрушились два здания, четверо человек погибли;

      • в январе 2011 года в Вифлееме обвалился 30-этажный небоскреб, пять погибших;

      • в 2012 году еще три здания обрушились в центре города Рио, всего 17 человек погибло;

      • в августе 2013 года в Восточной зоне Сан-Паулу погибли десять человек из-за обвала дома;

      • в мае 2018 года 24-этажное здание в центре Сан-Паулу загорелась и обвалилась. По данным пожарных, погибли восемь человек;

      • в апреле 2019 года под завалами двух зданий общины Музема в городе Рио погибли 24 человека.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Постраждалі Чрезвычайное происшествие Бразилия Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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