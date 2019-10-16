Многоэтажка с людьми обвалилась в Бразилии: ужасные фото и видео
В городе Форталеза в Бразилии 15 октября обвалился семиэтажный жилой дом. По меньшей мере двое человек погибли, еще около 8 человек спасли и доставили в больницу.
Обвал здания произошел около 10:30 утра, передает местное издание Соггеіо Braziliense.
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Сейчас проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.
По словам очевидцев происшествия, из здания выбегали люди.
В Бразилии обрушился дом: фото до и после
Обвалы домов в Бразилии за последние десять лет:
• в июле 2010 года в Сальвадоре обрушился семиэтажный дом, погибли трое людей;
• в октябре 2010 года в центре Рио обрушились два здания, четверо человек погибли;
• в январе 2011 года в Вифлееме обвалился 30-этажный небоскреб, пять погибших;
• в 2012 году еще три здания обрушились в центре города Рио, всего 17 человек погибло;
• в августе 2013 года в Восточной зоне Сан-Паулу погибли десять человек из-за обвала дома;
• в мае 2018 года 24-этажное здание в центре Сан-Паулу загорелась и обвалилась. По данным пожарных, погибли восемь человек;
• в апреле 2019 года под завалами двух зданий общины Музема в городе Рио погибли 24 человека.