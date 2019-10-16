Многоэтажка с людьми обвалилась в Бразилии: ужасные фото и видео

В городе Форталеза в Бразилии 15 октября обвалился семиэтажный жилой дом. По меньшей мере двое человек погибли, еще около 8 человек спасли и доставили в больницу.

Обвал здания произошел около 10:30 утра, передает местное издание Соггеіо Braziliense.

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Сейчас проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.

Veja vídeo do prédio após desabamento em Fortaleza (CE) https://t.co/Jd1t81tbfk pic.twitter.com/do3tZ8Dkrp — Portal R7.com (@portalR7) October 15, 2019

По словам очевидцев происшествия, из здания выбегали люди.

В Бразилии обрушился дом: фото до и после

Что известно о жертвах? Уже известно о двух погибших. Еще восемь человек спасли, их доставили в больницу. Кроме этого, еще две жертвы были найдены живыми под завалами, а десять человек пропали без вести.

Обвалы домов в Бразилии за последние десять лет:

• в июле 2010 года в Сальвадоре обрушился семиэтажный дом, погибли трое людей;

• в октябре 2010 года в центре Рио обрушились два здания, четверо человек погибли;

• в январе 2011 года в Вифлееме обвалился 30-этажный небоскреб, пять погибших;

• в 2012 году еще три здания обрушились в центре города Рио, всего 17 человек погибло;

• в августе 2013 года в Восточной зоне Сан-Паулу погибли десять человек из-за обвала дома;

• в мае 2018 года 24-этажное здание в центре Сан-Паулу загорелась и обвалилась. По данным пожарных, погибли восемь человек;

• в апреле 2019 года под завалами двух зданий общины Музема в городе Рио погибли 24 человека.