Багатоповерхівка з людьми обвалилася у Бразилії: жахливі фото та відео

У місті Форталеза в Бразилії 15 жовтня обвалився семиповерховий житловий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, ще близько 8 людей врятували та доставили до лікарні.

Обвал будівлі трапився близько 10:30 ранку, передає місцеве видання Сorreio Braziliense.

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Наразі проводиться евакуація жителів сусідніх будинків. В районі порушено електро- та газопостачання.

Imagens de câmera de segurança mostram momento do desabamento de prédio em Fortaleza pic.twitter.com/0uvZ54Irod — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 15, 2019

Veja vídeo do prédio após desabamento em Fortaleza (CE) https://t.co/Jd1t81tbfk pic.twitter.com/do3tZ8Dkrp — Portal R7.com (@portalR7) October 15, 2019

За словами очевидців події, з будівлі вибігали люди.

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Що відомо про жертв? Вже відомо про двох загиблих. Ще вісім людей врятовали, їх доставили до лікарні. Окрім цього, ще дві жертви були знайдені живими під завалами, а десять людей пропали безвісти.

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