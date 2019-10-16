Багатоповерхівка з людьми обвалилася у Бразилії: жахливі фото та відео
У місті Форталеза в Бразилії 15 жовтня обвалився семиповерховий житловий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, ще близько 8 людей врятували та доставили до лікарні.
Обвал будівлі трапився близько 10:30 ранку, передає місцеве видання Сorreio Braziliense.
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Наразі проводиться евакуація жителів сусідніх будинків. В районі порушено електро- та газопостачання.
За словами очевидців події, з будівлі вибігали люди.
У Бразилії обвалився будинок: фото до та після
Що відомо про жертв? Вже відомо про двох загиблих. Ще вісім людей врятовали, їх доставили до лікарні. Окрім цього, ще дві жертви були знайдені живими під завалами, а десять людей пропали безвісти.
Обвали будинків у Бразилії за останні десять років:
• у липні 2010 року в Сальвадорі обрушився семиповерховий будинок, загинули троє людей;
• у жовтні 2010 року в центрі Ріо обвалилися дві будівлі, четверо людей загинули;
• у січні 2011 року у Віфлеємі обрушився 30-поверховий хмарочос, п’ять загиблих;
• у 2012 році ще три будівлі обвалилися в центрі міста Ріо, загалом 17 людей загинуло;
• у серпні 2013 року в Східній зоні Сан-Паулу загинуло десять людей через обвал будинку;
• у травні 2018 року 24-поверхова будівля в центрі Сан-Паулу загорілася і обвалилася. За даними пожежників, загинули вісім людей;
• у квітні 2019 року під завалами двох будинків громади Музема у місті Ріо загинули 24 людини.