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      Багатоповерхівка з людьми обвалилася у Бразилії: жахливі фото та відео

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      Багатоповерхівка з людьми обвалилася у Бразилії
      Багатоповерхівка з людьми обвалилася у Бразилії / Twitter Vitor Magalhães

      У місті Форталеза в Бразилії 15 жовтня обвалився семиповерховий житловий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, ще близько 8 людей врятували та доставили до лікарні.

      Обвал будівлі трапився близько 10:30 ранку, передає місцеве видання Сorreio Braziliense.

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      Наразі проводиться евакуація жителів сусідніх будинків. В районі порушено електро- та газопостачання. 

      За словами очевидців події, з будівлі вибігали люди.

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      Що відомо про жертв? Вже відомо про двох загиблих. Ще вісім людей врятовали, їх доставили до лікарні. Окрім цього, ще дві жертви були знайдені живими під завалами, а десять людей пропали безвісти.

      Обвали будинків у Бразилії за останні десять років:

      • у липні 2010 року в Сальвадорі обрушився семиповерховий будинок, загинули троє людей; 

      • у жовтні 2010 року в центрі Ріо обвалилися дві будівлі, четверо людей загинули;

      • у січні 2011 року у Віфлеємі обрушився 30-поверховий хмарочос, п’ять загиблих;

      • у 2012 році ще три будівлі обвалилися в центрі міста Ріо, загалом 17 людей загинуло;

      • у серпні 2013 року в Східній зоні Сан-Паулу загинуло десять людей через обвал будинку;

      • у травні 2018 року 24-поверхова будівля в центрі Сан-Паулу загорілася і обвалилася. За даними пожежників, загинули вісім людей;

      • у квітні 2019 року під завалами двох будинків громади Музема у місті Ріо загинули 24 людини.

      blog_ava
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      Теги: Жертви Бразилія Надзвичайні ситуації Постраждалі Новини нерухомості Новини нерухомості світу
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