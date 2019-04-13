Многоэтажки с людьми обвалились в Бразилии: фото и видео жутких руин
Сразу два многоэтажных жилых дома обвалились в бразильском Рио-де-Жанейро.
Минимум 5 погибших и 9 человек серьезно травмированы. По данным правоохранителей, среди погибших один ребенок. Еще по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.
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Местное издание Globo пишет, что обе 5-этажки были построены незаконно, несмотря на предупреждения о нарушении строительных норм.
В мэрии города заявили, что в этом же районе есть еще по меньшей мере три многоэтажных дома, которые могут представлять угрозу для проживающих в них людей, их рекомендуют снести.
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На фото и видео, которые публикуют очевидцы, видно, что на месте завалов работает много спасателей.
Две жилых многоэтажки обвалились в Рио-де-Жанейро
Две многоэтажки обвалились в Рио-де-Жанейро: смотрите видео
Местные собственноручно помогают вытащить из-под завалов тех, кто мог уцелеть.
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