Многоэтажки с людьми обвалились в Бразилии: фото и видео жутких руин

Сразу два многоэтажных жилых дома обвалились в бразильском Рио-де-Жанейро.

Минимум 5 погибших и 9 человек серьезно травмированы. По данным правоохранителей, среди погибших один ребенок. Еще по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.

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Местное издание Globo пишет, что обе 5-этажки были построены незаконно, несмотря на предупреждения о нарушении строительных норм.

В мэрии города заявили, что в этом же районе есть еще по меньшей мере три многоэтажных дома, которые могут представлять угрозу для проживающих в них людей, их рекомендуют снести.

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На фото и видео, которые публикуют очевидцы, видно, что на месте завалов работает много спасателей.



Две жилых многоэтажки обвалились в Рио-де-Жанейро

#Brazil: Certificate of Occupancy#Militias dominate the property market in illegal areas in the #Muzema, where 2 buildings collapsed



Those buildings are suspected of being constructed with 'Beach Sand'



One of the Militia leaders in the region is linked to the President's Son pic.twitter.com/8Xf6LfEYmo — Julio_Vaisman (@VaismanJulio) 12 квітня 2019 р.

Две многоэтажки обвалились в Рио-де-Жанейро: смотрите видео

Местные собственноручно помогают вытащить из-под завалов тех, кто мог уцелеть.