Багатоповерхівки з людьми обвалились у Бразилії: фото і відео моторошних руїн
Одразу два багатоповерхові житлові будинки обвалились у бразильському Ріо-де-Жанейро.
Щонайменше 5 загиблих і 9 осіб серйозно травмовані. За даними правоохоронців, серед загиблих одна дитина. Ще щонайменше 13 людей вважають зниклими безвісти.
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Місцеве видання Globo пише, що обидві 5-поверхівки були збудовані незаконно попри попередження про порушення будівельних норм.
У мерії міста заявили, що в цьому ж районі є ще щонайменше три багатоповерхові будинки, які можуть становити загрозу для людей, які в них проживають, їх рекомендують знести.
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На фото і відео, які публікують очевидці видно, що на місці завалів працює чимало рятувальників.
Дві житлові багатоповерхівіки обвалились у Ріо-де-Жанейро
Дві багатоповерхівки обвалились у Ріо-де-Жанейро: дивіться відео
Місцеві власноруч допомагають витягнути з-під завалів тих, хто міг вціліти.
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