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      Багатоповерхівки з людьми обвалились у Бразилії: фото і відео моторошних руїн

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      Обвал багатоповерхівок у Ріо-де-Жанейро
      Обвал багатоповерхівок у Ріо-де-Жанейро / Getty images

      Одразу два багатоповерхові житлові будинки обвалились у бразильському Ріо-де-Жанейро.

      Щонайменше 5 загиблих і 9 осіб серйозно травмовані. За даними правоохоронців, серед загиблих одна дитина. Ще щонайменше 13 людей вважають зниклими безвісти.

      Читайте також: В Індії обвалилась торгова галерея: під завалами люди – моторошні фото та відео

      Місцеве видання Globo пише, що обидві 5-поверхівки були збудовані незаконно попри попередження про порушення будівельних норм.

      У мерії міста заявили, що в цьому ж районі є ще щонайменше три багатоповерхові будинки, які можуть становити загрозу для людей, які в них проживають, їх рекомендують знести.

      Дивіться, як вперше в Україні незаконно збудовану новобудову зносили у Львові.

      На фото і відео, які публікують очевидці видно, що на місці завалів працює чимало рятувальників.

      Обвал багатоповерхівок Бразилія Ріо де Жанейро
      Дві житлові багатоповерхівіки обвалились у Ріо-де-Жанейро

       

      Дві багатоповерхівки обвалились у Ріо-де-Жанейро: дивіться відео

      Місцеві власноруч допомагають витягнути з-під завалів тих, хто міг вціліти.

       

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      Теги: Жертви Новини нерухомості світу Новини нерухомості Бразилія Надзвичайні ситуації
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