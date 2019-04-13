Багатоповерхівки з людьми обвалились у Бразилії: фото і відео моторошних руїн

Одразу два багатоповерхові житлові будинки обвалились у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Щонайменше 5 загиблих і 9 осіб серйозно травмовані. За даними правоохоронців, серед загиблих одна дитина. Ще щонайменше 13 людей вважають зниклими безвісти.

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Місцеве видання Globo пише, що обидві 5-поверхівки були збудовані незаконно попри попередження про порушення будівельних норм.

У мерії міста заявили, що в цьому ж районі є ще щонайменше три багатоповерхові будинки, які можуть становити загрозу для людей, які в них проживають, їх рекомендують знести.

Дивіться, як вперше в Україні незаконно збудовану новобудову зносили у Львові.

На фото і відео, які публікують очевидці видно, що на місці завалів працює чимало рятувальників.



Дві житлові багатоповерхівіки обвалились у Ріо-де-Жанейро

#Brazil: Certificate of Occupancy#Militias dominate the property market in illegal areas in the #Muzema, where 2 buildings collapsed



Those buildings are suspected of being constructed with 'Beach Sand'



One of the Militia leaders in the region is linked to the President's Son pic.twitter.com/8Xf6LfEYmo — Julio_Vaisman (@VaismanJulio) 12 квітня 2019 р.

Дві багатоповерхівки обвалились у Ріо-де-Жанейро: дивіться відео

Місцеві власноруч допомагають витягнути з-під завалів тих, хто міг вціліти.