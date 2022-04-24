Людей, пришедших в храм, чтобы посвятить паски, было немного. Оно и не удивительно, ведь местные власти подчеркивают, что возвращаться все еще опасно. И из-за взрывоопасных предметов, и из-за возможных повторений атак.

Читайте также Пасхальные обстрелы оккупантов, освобожденные населенные пункты на Херсонщине: основное за 60 день войны

Посвятить паски пришли несколько десятков человек

В Буче люди пришли на Пасху в храм / Фото Кристины Величанской

Отметим, что на территории храма апостола Андрея Первозванного была обнаружена братская могила. В ней были похоронены 117 человек, среди которых 30 женщин и 2 детей. Большинство жертв были застрелены и замучены. Также были и обгоревшие тела гражданских.

Кроме того, в братской могиле были обнаружены тела пациентов местной больницы и нескольких военных ВСУ. Их после 24 февраля похоронить на кладбище не смогли, ведь оккупанты непрестанно вели обстрелы.

Зверства, которые совершали российские военные, поражают весь мир до сих пор. В общей сложности об убитых и замученных жителях Бучи Украина и весь мир узнали только 3 апреля. Тогда вошли военные и журналисты.

Отметим, что под Изюмом удалось обезвредить 64-ю бригаду, причастную к зверским убийствам, пыткам и изнасилованиям в Буче. Подтвердил то, что оккупантов уничтожили наши военные, и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: смотрите видео