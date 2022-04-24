Людей, які прийшли до храму, щоб посвятити паски, було небагато. Воно й не дивно, адже місцева влада наголошує на тому, що повертатися все ще небезпечно. І через вибухонебезпечні предмети, і через можливі повторення атак.

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Посвятити паски прийшли кілька десятків людей

У Бучі люди прийшли на Великдень до храму / Фото Христини Величанської

Зазначимо, що на території храму апостола Андрія Первозванного виявили братську могилу. У ній були поховані 117 людей, серед яких – 30 жінок і 2 дітей. Більшість жертв були застрелені та закатовані. Також були й обгорілі тіла цивільних.

Крім того, у братській могилі виявили тіла пацієнтів місцевої лікарні та кількох військових ЗСУ. Їх після 24 лютого поховати на цвинтарі не змогли, адже окупанти безперестанно вели обстріли.

Звірства, які чинили російські військові, вражають весь світ і досі. Загалом же вбитих і закатованих мешканців Бучі Україна та весь світ довідалися лише 3 квітня. Тоді у місто увійшли військові та журналісти.

Зазначимо, що під Ізюмом вдалося знешкодити 64-у бригаду, яка була причетна до звірських убивств, катувань та ґвалтувань у Бучі. Підтвердив те, що окупантів знищили наші військові, й радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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