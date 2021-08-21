Требовал многотысячную взятку: журналист назвал задержанного члена Комиссии по азартным играм
НАБУ задержало члена комиссии по азартным играм. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки в 90 тысяч долларов.
Детективы НАБУ сообщили, что чиновника поймали с поличным. Сейчас они работают над тем, чтобы разоблачить сообщников задержанного.
Подробнее Из-за взятки в 90 тысяч долларов: НАБУ задержало члена комиссии по азартным играм
По информации, которой владеет журналист Олег Новиков, речь идет о Евгении Гетьмане. На момент задержания он исполнял обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. По данным журналиста, Гетьман также является действующим работником Службы безопасности Украины.Справка. На сайте НАБУ уточнили, что задержанный чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Его имени не называли.
Что известно о Евгении Гетьмане
В электронной декларации за 2019 год чиновник указал, что владеет 2 квартирами в Киеве и земельным участком недалеко от столицы. На него и членов его семьи зарегистрированы авто BMW 530 и Nissan Micra.
Интересно, что Гетьман задекларировал и подарок в неденежной форме, который его жена Надежда получила от Марии Рудько. Стоимость этого подарка достигает почти 1,5 миллиона гривен.
В октябре 2020 года, комментируя назначение Гетьмана в Комиссию по регулированию азартных игр, министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что тот имеет опыт:
- в направлении международного сотрудничества;
- работы в регуляторных органах;
- руководства коммунальными и частными предприятиями.
Полный текст публикации Олега Новикова в телеграмме:
Детективы антикоррупционного бюро разоблачили на получении неправомерной выгоды в 90 тысяч долларов одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. По моим данным, речь идет о Евгении Гетьмане. На момент задержания он исполнял обязанности главы КРАИЛ. По некоторым данным, Гетьман еще и является действующим работником Службы безопасности Украины. По версии следствия, он требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Для его разоблачения были привлечены детективы «под прикрытием». Вероятно есть и другие участники, которые причастны к вымогательству и получении неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Следственные действия продолжаются.