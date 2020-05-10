Многотысячные митинги против карантина прошли в Германии: фото

В Германии сразу в нескольких городах прошли протесты против карантинных ограничений вследствие пандемии COVID-19. 9 мая на улицы вышли тысячи митингующих.

Демонстрации состоялись в частности в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и в Штутгарте, сообщает DW.

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► Штутгарт

Больше всего протестующих, много тысяч, пришли на акцию в Штутгарте. Организатором мероприятия была организация "Инакомыслие". Местная полиция хоть и не предоставила точной информации, однако отметила, что мероприятие собрало немало людей. Предварительно власти города ограничили максимальное допустимое количество митингующих до 10 тысяч.

Как отмечают местные правоохранители, участники акции придерживались противоэпидемических ограничений, по крайней мере – придерживались минимальной дистанции.

Критики протеста опасаются, что такие акции могут привлечь внимание сторонников теорий заговора и правых популистов.

► Берлин

Акция в центре Берлина хоть и собрала несколько сотен митингующих, однако была не санкционирована властями. Местная полиция задержала несколько десятков человек за несоблюдение правил. По состоянию на сейчас в Берлине позволяют собираться в одном месте только до 50 человек.

► Мюнхен

Демонстрация в Мюнхене на центральной площади города собрала около 3 тысяч митингующих. Несмотря на то, что организаторы акции сообщали заранее не более чем о 80 людях, акцию все-таки разрешили провести и с таким количеством участников.



Акция на главной площади Мюнхена / Фото DPA

► Франкфурт-на-Майне

По словам полиции, митинг во Франкфурте-на-Майне был несанкционированным. Более 500 человек прошлись по центру города с транспарантами "Снимите намордник", "Сопротивление", "Присоединяйтесь". Кое-где случались нарушения по соблюдению социальной дистанции, однако полиция не стала разгонять акцию.



На митинге во Франкфурте-на-Майне были нарушения / Фото DPA

Что известно о COVID-19 в Германии• По состоянию на 9 мая было известно о том, что число зараженных коронавирусом в Германии достигло 168 551 лица.

* Количество умерших составляло 7 369 человек.

• Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (44 169), Северной Рейн-Вестфалии (34 817), Баден-Вюртемберге (33 105). В Берлине – 6 242 случая заболевания.