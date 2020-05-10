Багатотисячні мітинги проти карантину пройшли у Німеччині: фото

У Німеччині одразу у декількох містах відбулися протести проти карантинних обмежень внаслідок пандемії COVID-19. 9 травня на вулиці вийшли тисячі мітингарів.

Демонстрації відбулися зокрема в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та в Штутгарті, повідомляє DW.

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► Штутгарт

Найбільше протестувальників, багато тисяч, прийшло на акцію в Штутгарті. Організатором заходу була організація "Інакомислення". Місцева поліція хоч і не надала точної інформації, проте зазначила, що захід зібрав чимало людей. Попередньо влада міста обмежила максимальну допустиму кількість мітингарів до 10 тисяч.

Як зазначають місцеві правоохоронці, учасники акції дотримувалися протиепідемічних обмежень, принаймні – дотримувалися мінімальної дистанції.

Критики протесту побоюються, що такі акції можуть привабити увагу прихильників теорій змови та правих популістів.

► Берлін

Акція у центрі Берліна хоч і зібрала кілька сотень мітингарів, проте була не санкціонована владою Місцева поліція затримала кілька десятків людей за недотримання правил. Станом на зараз в Берліні дозволяють збиратися в одному місці тільки до 50 людей.

► Мюнхен

Демонстрація в Мюнхені на центральній площі міста зібрала приблизно 3 тисячі мітингарів. Попри те, що організатори акції повідомляли заздалегідь не більше ніж про 80 людей, акцію все ж дозволили провести і з такою кількістю учасників.



Акція на головній площі Мюнхена / Фото DPA

► Франкфурт-на-Майні

За словами поліції, мітинг у Франкфурті-на-Майні був несанкціонованим. Понад 500 людей пройшлися центром міста із транспарантами "Зніміть намордник", "Опір", Приєднуйтесь". Подекуди траплялися порушення щодо дотримання соціальної дистанції, однак поліція не стала розганяти акцію.



На мітингу у Франкфурті-на-Майні були порушення / Фото DPA

Що відомо про COVID-19 у Німеччині• Станом на 9 травня було відомо про те, що кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 168 551 особу.

• Кількість померлих становила 7 369 осіб.

• Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (44 169), Північній Рейн — Вестфалії (34 817), Баден-Вюртемберзі (33 105). У Берліні – 6 242 випадків захворювання.