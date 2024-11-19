Об этом во вторник, 19 ноября, заявил президент Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, сообщает 24 Канал.

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Множественное гражданство в Украине

Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность – украинцы это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить их права, ограничить это, а направить в интересах Украины,

– сказал президент.

Зеленский также отметил, что нашему государству нужен перезапуск дипломатической службы. Речь идет о различных аспектах украинской дипломатии, как финансовых, так и персональных.

По словам главы государства, сейчас прорабатывается этот вопрос совместно с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он отметил, что до конца года состоятся замены в корпусе послов Украины. Причем, особое внимание уделяется государствам G7. Также будут заполнены все вакантные должности украинских послов.