Об этом во вторник, 19 ноября, заявил президент Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, сообщает 24 Канал.
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Множественное гражданство в Украине
Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность – украинцы это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить их права, ограничить это, а направить в интересах Украины,
– сказал президент.
Зеленский также отметил, что нашему государству нужен перезапуск дипломатической службы. Речь идет о различных аспектах украинской дипломатии, как финансовых, так и персональных.
По словам главы государства, сейчас прорабатывается этот вопрос совместно с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он отметил, что до конца года состоятся замены в корпусе послов Украины. Причем, особое внимание уделяется государствам G7. Также будут заполнены все вакантные должности украинских послов.