Про це у вівторок, 19 листопада, заявив президент Володимир Зеленський, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, повідомляє 24 Канал.

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Множинне громадянство в Україні

Україні потрібен інститут множинного громадянства. Маємо визнати цю реальність – українці це вже глобальна нація. І маємо не намагатися обмежити їх права, обмежити це, а спрямувати в інтересах України,

– сказав президент.

Зеленський також наголосив, що нашій державі потрібен перезапуск дипломатичної служби. Йдеться про різні аспекти української дипломатії, як фінансових, так і персональних.

За словами глави держави, зараз опрацьовується це питання спільно з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Він наголосив, що до кінця року відбудуться заміни у корпусі послів України. При чому, особлива увага приділяється державам G7. Також буде заповнено всі вакантні посади українських послів.