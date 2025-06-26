Какие же есть законные основания для увольнения с военной службы во время военного положения, сообщает 24 Канал.

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Законные основания увольнения с военной службы

Согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" во время действия военного положения военнослужащие увольняются по следующим основаниям: