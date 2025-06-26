Які ж є законні підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, повідомляє 24 Канал.
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Законні підстави звільнення з військової служби
Згідно зі статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" під час дії воєнного стану військовослужбовці звільняються на таких підставах:
- у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
- за станом здоров'я (на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців. За наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати службу);
- у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;
- через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначений частиною 12 цієї статті (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати службу);
- у зв'язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
- у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);
- у зв'язку з призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.