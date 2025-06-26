Які ж є законні підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, повідомляє 24 Канал.

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Законні підстави звільнення з військової служби

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" під час дії воєнного стану військовослужбовці звільняються на таких підставах: