Мобилизация в феврале: будет ли призыв студентов и преподавателей

16 января вступило в силу постановление Кабинета Министров, регулирующее порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Его отдельные положения вызвали беспокойство. В МОН отреагировали.

Какой будет мобилизация в феврале, – будут ли призывать студентов и преподавателей, – сообщает 24 Канал.

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Будут ли мобилизовать студентов и преподавателей

16 января вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины,, регулирующее порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Отдельные положения постановления Кабмина от 16 января 2025 года вызвали беспокойство. Об этом писал народный депутат Роман Грищук.

По его словам, два пункта постановления противоречат Закону Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". Они могут привести к неоднозначной трактовке. В частности, студенты и аспиранты получают отсрочку только на один семестр, но не более чем на 6 месяцев.

Преподавателям, ученым и педагогическим работникам отсрочка предоставляется до конца учебного года, однако, не дольше чем до момента потери законных оснований на ее получение. Поэтому преподаватели могут потерять отсрочку летом, когда их трудовой договор продолжает действовать, а студенты рискуют остаться без нее во время каникул.

"Постановление срочно требует приведения в соответствие с законом. Преподаватели должны иметь отсрочку на все время трудового договора, а студенты – на весь период обучения", – подчеркнул надрдеп.

Также Роман Грищук подготовил обращение к премьеру и провел переговоры с правительством. Отметил, что Кабинет Министров вроде бы согласился внести необходимые изменения в постановление.

Впоследствии на этот вопрос отреагировал глава Министерства образования и науки Украины.

Никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, которые имеют право на отсрочку в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предвидится. Никаких дискуссий и обсуждений по этому поводу на правительственном уровне не происходит,

– отметил Оксен Лисовой.

Также министр добавил, что любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу, будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации.