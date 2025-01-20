Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника РТЦК и СП в Киеве Ларису Козак.

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Какие права во время мобилизации имеет полиция

Лариса Козак отметила, что граждан, которые игнорировали вызов, в случае добровольного согласия доставляют в ТЦК для обновления данных. Однако если лицо оказывает неповиновение, правоохранители составляют административный протокол и задерживают военнообязанного на срок до трех часов.

Важно! Если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток.

Заместитель начальника ТЦК также объяснила, могут ли полицейские без ТЦК, а ТЦК без полицейских мобилизовать граждан.

Полицейские имеют право быть без сотрудников ТЦК. Мобилизовывать нет, а проводить мероприятия оповещения без сотрудников ТЦК имеют право, это их прямая обязанность. Сотрудники ТЦК имеют право без полицейских мобилизовать, но без полицейских нам трудно проверить, находится ли нарушитель в розыске,

– сказала Лариса Козак.

Поэтому сотрудники ТЦК без полицейских не могут осуществить административное задержание и, соответственно, не имеют правовых пределов осуществлять меры административного воздействия в случае совершения неповиновения.

К слову, 15 января Верховная Рада приняла продление действия военного положения и мобилизации на 90 суток. Это уже 14-е продление военного положения, которое продлится с 8 февраля до 9 мая этого года.